Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vincent Aboubakar, Kamerun idmanında sakatlandı
Giriş Tarihi: 13.1.2024 08:58

Vincent Aboubakar, Kamerun idmanında sakatlandı

Vincent Aboubakar, Kamerun idmanında sakatlandı

Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın akşamki idmanında ciddi bir sakatlık yaşadı. Yıldız oyuncunun Afrika Kupası'nı kaçırmasının beklendiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması için teklif beklenen Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi. Kamerun basınından CFoot'un haberine göre; Afrika Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren Kamerun Milli Takımı'nın akşam antrenmanında Vincent Aboubakar bir sakatlık yaşadı. Haberde, Aboubakar'ın sakatlığının ciddi bir boyutta olduğuna yer verilirken, yıldız oyuncunun Afrika Kupası'nı kaçırmasının beklendiği ifade edildi.

GREMIO İLGİLENİYORDU
Brezilya ekiplerinden Gremio'da başkan Alberto Guerra yaptığı açıklamada Aboubakar ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

Guerra, Kamerunlu yıldız için, "Menajerlerin onu Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Premier Lig'e götürme planı var. Bu seviyedeki bir futbolcu için bu tip talepler normal. Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın 9 Aralık'ta oynadığı Fenerbahçe derbisinden bu yana kadro dışı bırakılan ve forma şansı bulamayan 30 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 22 maçta 11 gol 3 asist kaydetmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü
ABD ve İngiltere Husilere saldırdı! Bölgede kim ne planlıyor? "ABD ve İngiltere’nin Husilere saldırılarının iki nedeni var"
İnşaatlar yarım kalıyor
CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nun İmam Hatip hazımsızlığı: Skandal sözler sarf etti
Son dakika haberi: Seçil Erzan kendini böyle savundu: Ben bir canımla ortada kaldım... Bu kadar faiz istemeseydi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in dikkatleri başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecek
Son mahkeme belgeleri yayınlandı: "Epstein, Prens Andrew'la birlikte olmam için 15 bin dolar ödedi"
SON DAKİKA | Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek
Son dakika: Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 29 terör hedefi vuruldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Vincent Aboubakar, Kamerun idmanında sakatlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA