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Giriş Tarihi: 14.1.2024 09:17

Bandırmaspor ile Erzurumspor sessizliği bozmadı

AA
Bandırmaspor ile Erzurumspor sessizliği bozmadı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Erzurumspor 0-0 berabere kaldı.

Teksüt Bandırmaspor 0 - 0 Erzurumspor

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Batuhan Kolak, Şenol Bektaş, Emre Doğu

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Emirhan Aydoğan, Soukou, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas (Dk. 80 Mustafa Çeçenoğlu), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 72 Foor), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı
Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 63 Rosheuvel), Sefa Akgün (Dk. 54 Hasan Batuhan Artarslan), Eren Tozlu, Özgür Sert, Ufuk Budak, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90 Alican Özfesli), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

Sarı kartlar: Dk. 43 Sefa Akgün, Dk. 83 Özgür Sert, Dk. 83 Ufuk Budak, Dk. 85 Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor)

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Bandırmaspor ile Erzurumspor sessizliği bozmadı
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