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Giriş Tarihi: 14.1.2024 11:23

Karim Benzema, Suudi Arabistan'dan ayrılıp PSG'e gidiyor

Karim Benzema, Suudi Arabistan’dan ayrılıp PSG’e gidiyor

Sezon başında Al-Ittihad'a imza atan Karim Benzema'nın Suudi Arabistan hikayesi kısa sürüyor. Arap ekibinden ayrılmaya hazırlanan ve Avrupa'ya dönmeyi planlayan Karim Benzema'nın yeni durağının PSG olacağı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz yaz Real Madrid'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Karim Benzema için işler yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz günlerde yıldız golcünün ölüm tehditleri aldığı ve bu nedenle ülkeyi terk ettiği belirtilmişti. Öte yandan kulüp yetkililerinin antrenmanlara da katılmayan Benzema'ya ulaşılamadığı belirtilirken, yıldız ismin sosyal medya hesaplarını da kapattığı görüldü. Bu gelişmelerin ardından Fransız golcünün, Arap ekibinden ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

YENİ ADRESİ PSG
Al Ittihad'dan ayrılmaya hazırlanan Karim Benzema'nın yeni adresini İspanya basını duyurdu. 36 yaşındaki yıldız golcünün, Ligue 1 devi Paris Saint-Germain ile 6 aylığına el sıkıştığı ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi. Karim Benzema, bu sezon Al Ittihad formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1685 dakika sahada kalan 36 yaşındaki golcü, 12 gol ve 5 asistle skora etki etti.

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Karim Benzema, Suudi Arabistan'dan ayrılıp PSG'e gidiyor
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