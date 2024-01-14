Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kerem Aktürkoğlu için Ajax iddiası
Giriş Tarihi: 14.1.2024 11:34 Son Güncelleme: 14.1.2024 11:46

Kerem Aktürkoğlu için Ajax iddiası

Kerem Aktürkoğlu için Ajax iddiası

Galatasaray'da milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kerem, geleceği ile ilgili kararı Galatasaray Kulübü'ne bırakıp, kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etme kararı aldı.

A Milli Takım ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor. Yıldız futbolcuyla özellikle Hollanda'dan Ajax'ın yakından ilgilendiği belirtiliyor. Ayrılmak isteyen Steven Bergwijn'in yerine Kerem Aktürkoğlu düşünülüyor.

KARARI YÖNETİME BIRAKTI
Öte yandan Avrupa'da oynama hayalini sürdüren Kerem, geleceği ile ilgili kararı Galatasaray Kulübü'ne bırakıp, kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etme kararı aldı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 8 gol 8 asistlik performans gösterdi. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İşte teröristlerin vurulma anı! Sızma girişimi engellendi: 9 terörist öldürüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi
Abdullah Ağar: Irak ve Suriye’de iki kritik hedef… 2019’da başladığımız işi bitirmemiz lazım…
İsrail soykırım planını genişletiyor! 1 milyondan fazla Filistinli hedefte
TSK’nın Kuzey Irak’ta ne işi var?
Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA | Masada terörle mücadele var! Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü
81 il tek yürek oldu! Türkiye Pençe-Kilit şehitleri dua etti
SON DAKİKA | Kritik Güvenlik Zirvesi sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: Güneyimizde 'Teröristan'a izin vermeyiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerem Aktürkoğlu için Ajax iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA