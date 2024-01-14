Kerem Aktürkoğlu için Ajax iddiası

A Milli Takım ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor. Yıldız futbolcuyla özellikle Hollanda'dan Ajax'ın yakından ilgilendiği belirtiliyor. Ayrılmak isteyen Steven Bergwijn'in yerine Kerem Aktürkoğlu düşünülüyor.

KARARI YÖNETİME BIRAKTI

Öte yandan Avrupa'da oynama hayalini sürdüren Kerem, geleceği ile ilgili kararı Galatasaray Kulübü'ne bırakıp, kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etme kararı aldı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 8 gol 8 asistlik performans gösterdi. (Fotomaç)