Antalyaspor-Trabzonspor maçı için sözleri! "Bu takıma yeni bir lider lazım"

İSKENDER GÜNEN - TRABZONSPOR, ONUACHU'YU ARADI
Bu maç kaybedilen 2 puan değil, kazanılan 1 puan olarak yorumlanmalı. Çünkü oyunda üstünlüğünü konuşturan, direkten dönen topları olan, pozisyon bulan taraf Antalyaspor'du. Sakatlıklar Trabzonspor için haftalardır sorun… Bir de bu maçta Onuachu'nun milli takıma gitmesi ve Bakasetas'ın sakatlığı eklenince doğaldır ki sorunların daha da büyümesine neden oldu. Bu 2 oyuncu, Trabzonspor'un gol yükünü çeken isimdi. Bu yüzden Abdullah Avcı, elinde yararlanabileceği oyunculardan bir 11'le çıktı.
Oyunun 2. dakikasında Fountas ile öne geçen taraf oldular. 1-0'dan sonra ise oyunu kendi alanında kabul eden, savunmayı kaleye yakın kuran bir Trabzonspor vardı. Yapılan işler ve takım savunmasını öne çıkarmak, deplasmanda öne geçtiğiniz maç için doğru. Fakat sorun ise top size geçtiğinde atak girişimlerinde istenilen düzeyde olamayışınız. İşte Onuachu, bu takım için buralarda ortaya çıkan isim. Enis son derece iyi niyetli, rakibe pres yapmaya çalışan bir forvet ama Onuachu gibi vücudunu kullanabilen ve top saklama becerisi olan bir oyuncu değil. Dönen ikinci topları Mendy ve Berat savunmanın arasına girdiği için Antalyaspor rahatlıkla aldı. Her iki kenardan da atak girişimlerini çok sayıda gerçekleştirdi. Yenilen golde ise sahanın bana göre Trabzonspor adına en iyi oyuncusu olan ve Güray'ın vurduğu topta çizgide golü önleyen Benkovic'in hatası vardı. Sonuçta alınan 1 puan, kadro tercihlerinde sorunlar yaşayan Trabzonspor adına küçümsenmemeli.
BÜLENT TİMURLENK - BU TAKIMA YENİ BİR LİDER LAZIM
Valizini toplamış futbolcu kadar sinir bozucu şey az vardır. Trabzonspor'da bu isim Bakasetas. Newton'dan aldığı enkaza yaptığı ilk iki takviyeden biriydi Avcı'nın. Ertesi sezon büyük usta Hamsik ile birlikte de şampiyonluğun mimarlarından… Bir devam filmi değil bu demiştik geride kalan haftalarda. Avcı bir kez daha transfer yanlışlarıyla dolu bir kadroyu dipten almıştı ama bu kez senaryodan eksilen adam, ilk filmin baş aktörüydü. Buna bir de Abdülkadir'in sakatlığı, Trezeguet, Pepe ve Onuachu'yu ekleyin ve Trabzonspor'un elindeki tüm silahlarla sahaya çıkacağını ama yedek kulübesinden umut beslemediğini altına yazın.
Erken gol, Trabzonspor'u sahasına mı hapsetti? Hayır… Bir mecburiyetti bu… İki şampiyon hocanın taktik savaşında Sergen Yalçın, sert orta saha göbeği olan rakibine karşı oyunu kanatlara yayarken iki bekini de hücuma gönderiyor, Avcı ise rakip beklerin arkasına koşu bekliyordu. Antalya 9 hücumla kapadığı ilk yarıda Benkovic'in çizgiden nefis çıkardığı topa takıldı. İkinci yarıda Avcı'nın hamle şansı yoktu. 4 günde iki maç temposundan yorgun düşen ön tarafı top tutamazken, ev sahibi oyunu yüzde 62 ile alıp 12 hücum geliştirdi. İkinci 45'te rakip kaleye gidemeyen Trabzonspor'u 29 uzaklaştırma yapan defansı da tabelada kurtaramadı ve Jehezkel'in kanat ortasına kafa golü… Bakasetas sonrası Avcı, transferde oyun liderini bulmalı. 4 kanat oyuncusu kadroda yokken ve elde Visca-Fountas varken bu adam Nwakaeme mi? Elbette değil.