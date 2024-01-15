Beşiktaş’ta Aboubakar kararı! Kadro dışı kalmıştı...

Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Vincent Aboubakar'ın duruma göre tedavisini İstanbul'da sürdürebileceği belirtildi. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan tecrübeli golcünün geleceği merak edilen konuların başında geliyor.
Teknik direktör Fernando Santos'un, 31 yaşındaki Kamerunlu oyuncu ile ilgili olumlu kanaat içerisinde olduğu öğrenildi. Aboubakar'la, İstanbul'a döndükten sonra görüşülecek ve Santos'un, kendisinden faydalanmak istediği söylenecek. Yıldız futbolcuyla ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da resmi teklif henüz gelmedi.