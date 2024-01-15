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Giriş Tarihi: 15.1.2024 09:33 Son Güncelleme: 15.1.2024 09:35

Beşiktaş'ta Aboubakar kararı! Kadro dışı kalmıştı...

Beşiktaş’ta Aboubakar kararı! Kadro dışı kalmıştı...

Trendyol Süper Lig'de yeni hocası Fernando Santos ile çıktığı ilk maçı kazanan Beşiktaş üst üste ikinci maçını kazandı. Siyah-beyazlı takımda Vincent Aboubakar'ın durumu belli oldu.

Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Vincent Aboubakar'ın duruma göre tedavisini İstanbul'da sürdürebileceği belirtildi. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan tecrübeli golcünün geleceği merak edilen konuların başında geliyor.

Teknik direktör Fernando Santos'un, 31 yaşındaki Kamerunlu oyuncu ile ilgili olumlu kanaat içerisinde olduğu öğrenildi. Aboubakar'la, İstanbul'a döndükten sonra görüşülecek ve Santos'un, kendisinden faydalanmak istediği söylenecek. Yıldız futbolcuyla ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da resmi teklif henüz gelmedi.

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Beşiktaş'ta Aboubakar kararı! Kadro dışı kalmıştı...
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