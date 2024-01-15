Beşiktaş’ta Aboubakar kararı! Kadro dışı kalmıştı...

Teknik direktör Fernando Santos'un, 31 yaşındaki Kamerunlu oyuncu ile ilgili olumlu kanaat içerisinde olduğu öğrenildi. Aboubakar'la, İstanbul'a döndükten sonra görüşülecek ve Santos'un, kendisinden faydalanmak istediği söylenecek. Yıldız futbolcuyla ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da resmi teklif henüz gelmedi.