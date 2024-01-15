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Giriş Tarihi: 15.1.2024 14:02

Corinthians'tan Aboubakar açıklaması: Anlaşmıştık ama...

Corinthians’tan Aboubakar açıklaması: Anlaşmıştık ama...

Corinthians Başkanı Augusto Melo, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Kamerunlu santrafor Vincent Aboubakar için ilginç bir transfer açıklaması yaptı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ın geleceği belirsizliğini korurken Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians Başkanı Augusto Melo'dan flaş bir açıklama geldi.

ESPN'de yer alan açıklamalara göre Augusto Melo, "Aboubakar, bize önerildi. İlk başta bir anlaşmaya vardık ancak başka bir mevzular yaşandığı için anlaşma bir türlü gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

Augusto Melo, Aboubakar'ın Flamengo gibi diğer Brezilya ekipleri tarafından da istendiğini ancak transfer yarışına girmeyeceğini belirtti. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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Corinthians'tan Aboubakar açıklaması: Anlaşmıştık ama...
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