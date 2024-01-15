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Giriş Tarihi: 15.1.2024 12:55

Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile anlaştı

İHA
Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile anlaştı

Konyaspor, Bosnalı teknik direktör Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Konyaspor, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük görevine 63 yaşındaki Bosna-Hersekli teknik adam Fahrudin Omerovic'i getirdi. Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Yarın resmi sözleşmeye imza atacağız bir sıkıntı olmazsa. Perşembe günü oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçında da inşallah hocamız takımın başında olacak" dedi.

Teknik direktör Fahrudin Ömerovic, daha önce de farklı dönemlerde Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

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Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile anlaştı
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