Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda sahasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına bugün saat 11.30'da yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçı ile tamamlandı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.