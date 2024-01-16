Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal, Gambiya’yı rahat geçti

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen futbol turnuvasının C Grubu'nda ilk karşılaşmalar yapıldı. Son şampiyon Senegal, Gambiya'yı Pape Gueye'nin 4, Camara'nın 52 ve 86. dakikada attığı gollerle mağlup etti. Gambiya'da Adams 45+8'inci dakikada kırmızı kart gördü.

Grubun diğer mücadelesi ise Gineli Bayo'nun 10 ve Kamerunlu Magri'nin 51. dakikadaki golleriyle berabere bitti. Gineli Kamano 45+3'üncü dakikada oyundan atıldı.

3 puanla C Grubu'nun zirvesine yerleşen Senegal'i, birer puanla Kamerun ve Gine izledi. Puansız Gambiya da son sırada yer aldı. Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.