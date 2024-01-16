Emmanuel Boateng, Konyaspor’da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ara transfer döneminde çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlılar, son olarak İsveç ekibi Elfsborg formasını terleten 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'i 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Ganalı orta saha oyuncusu, daha önce sırasıyla Hapoel Tel Aviv, Aduana Stars, WAFA SC, Feyenoord Fetteh, Feyenoord Ghana ve Elfsborg takımlarında forma giydi. Boateng, yeşil-beyazlı takımda 26 numaralı formayı giyecek.