Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emmanuel Boateng, Konyaspor’da
Giriş Tarihi: 16.1.2024 13:20

Emmanuel Boateng, Konyaspor’da

İHA
Emmanuel Boateng, Konyaspor’da

Konyaspor, 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ara transfer döneminde çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlılar, son olarak İsveç ekibi Elfsborg formasını terleten 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'i 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Ganalı orta saha oyuncusu, daha önce sırasıyla Hapoel Tel Aviv, Aduana Stars, WAFA SC, Feyenoord Fetteh, Feyenoord Ghana ve Elfsborg takımlarında forma giydi. Boateng, yeşil-beyazlı takımda 26 numaralı formayı giyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'den CHP'ye ağır sözler: Adeta bir virüs, mikrop gibi
İran'dan Erbil'e füze saldırısı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Bahçeli'den yerel seçim çıkışı: 5 yıllık Fetret Devri'ne son vereceğiz
Son dakika: Tarih belli oldu! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak
Son dakika: MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Sözde Suriye sorumlusu Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi
O ‘golü’ bize kim yedirdi?
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! MSB duyurdu: 23 terör hedefi imha edildi
Bu penaltıyı ancak ‘bitik’ler yapar
ARKADAŞINA GÖNDER
Emmanuel Boateng, Konyaspor’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA