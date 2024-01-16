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Giriş Tarihi: 16.1.2024 15:48 Son Güncelleme: 16.1.2024 15:50

Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Serdar Dursun'la turladı

AA
Karagümrük, Türkiye Kupası’nda Serdar Dursun’la turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında TFF 2. Lig takımı Kırklarelispor'u 2-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 2 - 0 KIRKLARELİSPOR

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Sabri Öğe, Ferhat Çalar

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Salih Dursun, Emir Tintiş, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 80 Lawrence), Adnan Uğur (Dk. 46 Eysseric), Teklic (Dk. 62 Güven Yalçın), Paoletti (Dk. 46 Kourbelis), Lasagna (Dk. 87 Samed Onur), Serdar Dursun
Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Erkam Kömür, Sırat Yeşilördek, Erdinç Pekgöz, Muharrem Doğan (Dk. 65 Efecan Barlık), Efe Geçim (Dk. 67 Taşkın Kartal), Hüseyin Altuğ Taş, Bilal Musa Şentürk (Dk. 46 Yücel Candemir), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 46 Furkan Fehmi Güneş), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 46 Serkan Sözmen), Okan Derici

Goller: Dk. 54 ve 84 Serdar Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 21 Muharrem Doğan, 45+2 Bilal Musa Şentürk, Dk. 77 Serkan Sözmen (Kırklarelispor), Dk. 47 Serdar Dursun, Dk. 70 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

MAÇTAN POZİSYONLAR
16. dakikada Kırklarelispor, gole yaklaştı. Okan Derici, Denizhan Taşkan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluştu. Okan'ın kale sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Emre Bilgin, topu kornere çeldi.
24. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, tehlikeli geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Lasagna'nın yerden vuruşunda kaleci Mızhat Burak Sarı, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
52. dakikada ev sahibi ekip, öne geçme şansını kullanamadı. Lasagna, sol kanattan ceza sahasına girerek topu Serdar Dursun ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
54. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, golü buldu. Lasagna, sol kanattan topla hareketlenerek savunmanın arkasına sarktı. Lasagna'nın yerden gönderdiği pasla kale sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun, ilk vuruşunda kaleci Mızhat Burak Sarı'yı geçemedi. Kaleciden seken topu tamamlayan Serdar, takımını 1-0 öne geçirdi.
84. dakikada ev sahibi takım, farkı ikiye çıkardı. Emir Tintiş'in uzun pasında Güven Yalçın, ceza sahasında topu önünde buldu. Güven, bekletmeden meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a doğru gönderdi. Savunmanın hatasını değerlendiren Serdar, önüne düşen topu sert vuruşuyla ağlara yolladı: 2-0.

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Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Serdar Dursun'la turladı
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