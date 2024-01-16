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Giriş Tarihi: 16.1.2024 11:31 Son Güncelleme: 16.1.2024 11:40

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz sol şeritte

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz sol şeritte

Galatasaray'ın ısrarcı tavrı, Rıdvan Yılmaz'ın ikna olmasını sağladı. 22 yaşındaki futbolcunun Rangers’tan bonservisiyle ayrılacağı iddia edilse de Sarı-Kırmızılılar, kiralama formülünü zorlayacak. Rıdvan da EURO 2024’te boy göstermek için Aslan’a sıcak...

Berkan Kutlu'nun ardından G.Saray, ilk takviyesini sol bek bölgesine yapmakta kararlı. Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki ilk isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz... İskoçya kulüplerinden Rangers'ta ter döken 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösterme hayalini kuruyor.

Bunu fırsat bilen G.Saray yönetimi, Rıdvan için Rangers'ın kapısını çaldı. Dış basında oyuncunun 4 milyon Euro bonservisle transfer olacağı yazılsa da Cimbom, kiralama formülünü zorlayacak. Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım formasını giyebilmek için Rıdvan, sarı-kırmızılı kulübe kiralık transfer olma ihtimaline olumlu bakıyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz sol şeritte
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