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Giriş Tarihi: 16.1.2024 19:49 Son Güncelleme: 16.1.2024 20:08

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan! Beşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor...

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda büyük heyecan! Beşiktaş, Eyüpspor’u ağırlıyor...

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı, Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın tüm detayları ve canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.

CANLI İZLE | BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Rebic, Cenk.

EYÜPSPOR: Berke, Ömer, Claro, Uğur, Metehan, Bekir, Melih, Seslar, Ahmed, Mete, Pektemek

Siyah-beyazlı takım, 10 kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele edecek. Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atlamıştı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adam ile çıktığı ilk mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan! Beşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor...
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