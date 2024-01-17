Antalyaspor, Fenerbahçe’den Emre Mor’u istiyor

Fenerbahçe'de kanat rotasyonunda bu sezon fazla şans bulamayan Emre Mor'un talipleri artıyor. Kiralık olarak takımdan ayrılması beklenen başarılı futbolcuya Başakşehir ve Eyüpspor'un ardından Antalyaspor da talip oldu.

KANATLARDA AYRILIK VAR, HEDEF EMRE

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'i yaptığı gol sevinci sebebiyle kadro dışı bırakan Antalyaspor'da Gerrit Holtmann ve Zymer Bytyqi de yol ayrımına hazırlanırken, transfer engeli bulunması karşın transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Öncelikli olarak stoper, sol bek ve sağ kanat transferi düşünen Kırmızı-Beyazlılar, 3 futbolcunun ayrılık durumuna göre kanat bölgesini önceledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda güçlü bir isimle kadro kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Akdeniz ekibi, hedefine Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Emre Mor'u aldı.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Sezon başında da başarılı futbolcuyla temas kuran Kırmızı-Beyazlılarda dönemin Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, olumlu karşılık almıştı. Sergen Yalçın onayıyla transfer için yeniden harekete geçen Antalyaspor, Sarı-Lacivertlilerin transfere onay vermesi halinde gelebileceğini ileten başarılı futbolcu için bir kez daha girişimde bulunacak. Güney ekibi şartların uygun olması halinde Emre transferini bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'nin derin rotasyonunda bu sezon fazla şans bulamayan Emre Mor'un Sarı-Lacivertlilerden kiralık olarak ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başakşehir'in de transfer için girişimde bulunduğu 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 3, Konferans Ligi elemelerinde de 1 maça çıktı. Sadece 40 dakika sahada kalabilen Emre Mor, skor katkısı sağlayamadı. (Ajansspor)