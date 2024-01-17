Antalyaspor Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi! Pendikspor veda etti...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında Antalyaspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yükseldi. Bu sonuçla birlikte Pendikspor ise kupaya veda etti.

Antalyaspor'a turu getiren golleri 49. dakikada Ufuk Akyol ve 58. dakikada Sander van de Streek kaydetti. Pendikspor'un golü ise 33. dakikada Umut Nayir'den geldi.

BITEXEN ANTALYASPOR 2 - 1 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Hakan Karabalcık

Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Mert Yılmaz (Dk. 83 Bahadır Öztürk), Erdal Rakip (Dk. 76 Saric), Bytyqi, Ufuk Akyol, Van de Streek (Dk. 76 Kaluzinski), Milosevic (Dk. 71 Larsson), Assombalonga (Dk. 71 Buksa)

Siltaş Yapı Pendikspor: Murat Akşit, Erdem Özgenç (Dk. 46 Serkan Asan), Murat Akça, Rassoul, Sequeirra (Dk. 46 Welinton), Çekiçi, Romero (Dk. 62 İbrahim Akdağ), Erdem Çalık (Dk. 78 Melih Güney), Kappel, Diaby, Umut Nayir (Dk. 46 Thiam)

Goller: Dk. 32 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 49 Ufuk Akyol, Dk. 58 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Thiam, Dk. 65 Murat Akça, Dk. 90+4 Diaby, 90+4 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

32. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Sağ kanattan Erdem Özgenç'in ortasında, ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Umut Nayir'in vole vuruşunda, top kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada Romero'nun ceza sahasında öne çıkan kaleci Ataberk Dadakdeniz'i çalımlayıp sol çaprazdan şutunda, araya giren defans oyuncusu Naldo, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak golü önledi.

49. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan pas verdiği Ufuk Akyol ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla, meşin yuvarlağı kaleci Murat Akşit'in sağından filelere gönderdi: 1-1

54. dakikada Romero'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

58. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Assombalonga'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Van de Streek'in şutunda, top kaleci Murat Akşit'in solundan ağlara gitti: 2-1

59. dakikada Assombalonga'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Murat Akşit topu kornere çeldi.