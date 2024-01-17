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Giriş Tarihi: 17.1.2024 13:33

Beşiktaş'tan Yerry Mina sürprizi

Beşiktaş’tan Yerry Mina sürprizi

Teknik direktör Fernando Santos ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Arjantin basını, siyah-Beyazlıların Kolombiyalı yıldızın peşinde olduğunu duyurdu. Transferde 3 rakip birden var.

Fernando Santos ile beyaz bir sayfa açan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı kurmaylar, yeni bir kadro yapılanması için kolları sıvadı. Birçok yıldızın ismi Siyah-Beyazlılarla anılırken, Arjantin basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Arjantin basınına göre; Fiorentina forması giyen Yerry Mina'nın bu transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ TALİP OLDU
Haberde, Verona, Cadiz ve Alaves'in yanı sıra Türkiye'den de deneyimli savunma oyuncusuna ilgi olduğunu aktardı. 29 yaşındaki futbolcuya Türkiye'den talip olan takımın Beşiktaş olduğu iddia edildi. Mor Menekşelerin iyi bir teklif gelmesi halinde Mina'yı göndermeye hazır olduğu belirtildi. İtalyan ekibiyle sadece 7 maça çıkan Mina, sadece 187 dakika süre alabildi ve 1 asist yaptı. (Fotomaç)

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Beşiktaş'tan Yerry Mina sürprizi
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