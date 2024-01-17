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Giriş Tarihi: 17.1.2024 17:30

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Lara Ivanusa ve Danielle Alice Steer ile yollarını ayırdı

AA
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Lara Ivanusa ve Danielle Alice Steer ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Lara Ivanusa ve Danielle Alice Steer ile yollarını ayırdı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki oyuncuyla da karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmeleri feshedildi. Fenerbahçe Petrol Ofisi, her iki futbolcuya da verdikleri emek için teşekkür ederken, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.

Sezon başında sarı-lacivertli kulübe transfer olan orta saha oyuncusu Lara Ivanusa, 8 lig maçında forma giyerken gol katkısı vermedi. Ivanusa gibi sezon başı transferlerinden olan forvet Danielle Alice Steer ise 7 maçta sahaya çıkarken 1 kez gol sevinci yaşadı.

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Fenerbahçe Petrol Ofisi, Lara Ivanusa ve Danielle Alice Steer ile yollarını ayırdı
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