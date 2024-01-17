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Giriş Tarihi: 17.1.2024 11:19

Galatasaray için Cameron Puertas iddiası

Galatasaray için Cameron Puertas iddiası

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise'de forma giyen Cameron Puertas geldi.

Ara transfer dönenimde kadrosuna orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, çalışmaları sürdürürken Belçika'da forma giyen 10 numara İspanyol oyuncunun şartları sorulduğu iddia edildi.

Galatasaray, Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise'de forma giyen 25 yaşındaki İspanyol 10 numara Cameron Puertas'ın şartlarını sordu. Belçika Kupası'nda 1 maça çıkan Cameron Puerta, gol ve asist katkısı veremezken Belçika Ligi'nde çıktığı 20 maçta 4 gol atarken 12 asist yapma başarısı elde etti. Yıldız oyuncu ayrıca Avrupa Ligi'nde 6 maçta 2 gol 2 asist yaparken Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi. (Fanatik)

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Galatasaray için Cameron Puertas iddiası
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