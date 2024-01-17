Jose Mourınho ağlaya ağlaya gitti

Ünlü Portekizli teknik adamın Roma kariyeri gözyaşları ile sona erdi
Avrupa futbolunun son 20 yılına damgasını vuran isimlerden olan Jose Mourinho, Roma ile yol ayrımına gitti. 1 Temmuz 2021'de başkent ekibinin başına geçen Portekizli teknik adam, geride kalan dönemde 138 maçaçıkarken kulübe, tarihinin ilkAvrupa Kupası olan KonferansLigi'ni kazandırıp geçtiğimizsezon da Avrupa Ligi'nde finaloynattı. Bu sezon ligde 9. sıraya kadar gerileyen Roma'da oyuncuların kendi istediklerini yapmadığının altını çizen Mourinho, 3-1 kaybedilen Milan maçının ardından istifa sinyali vermişti. İtalyan ekibi, resmi sitesinden yaptığı duyuruda, "Mourinho ve teknik ekibi, derhalgeçerli olmak üzere kulüptenayrılacak. Jose'ye gösterdiğitutku ve bağlılık için teşekkürediyoruz. Ancak kulübün menfaatleriaçısından acil bir değişimgerekli" ifadeleri ile duyuruyu yaptı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, kulübe vedasının ardından tesislerden aracı ile ayrılırken taraftarın desteği ile karşılaştıve gözyaşlarına engel olamadı...
ÇİZME'DE HEP HÜZÜNLÜ!
Mourinho'nun ikinci İtalya seferinde yine gözyaşları ile ayrılık oldu. 2008-2010 arasında Inter ile tarihi başarılara imza atan Portekizli, takımdan ayrılırken Materazzi ile sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlaması, futbol tarihinin ikonik anları arasına girmişti.
120 MİLYON EURO'YU REDDETMİŞTİ
Dünyanın en çok kazanan teknik adamları arasında olan Jose Mourinho, Roma'dan yılda 12.5 milyon Euro alıyordu. Portekizli çalıştırıcı, bir önceki takımı Tottenham'dan 18 milyon Euro kazanırken sezon başında Suudi Arabistan'dantoplamda 120 milyon Euro'luk teklif almıştı.
BÜLENT TIMURLENK: Roma taraftarı onu Avrupa Kupası kazandıran teknik adam olarak hatırlayacak ama ABD'li patronlar, liginen fazla 3. maaş bütçesine sahiptakımın neden 9. sırada olduğunusorgulayıp Portekizli'ninişine son verdiler. Roma, 20 maçta 29 puanla son 21 yılın en kötü performansına imza attı. Hücumda sık sık sakatlanan Dybala olmadığında zorlanıyor, defans hattı da sürekli açık veriyordu. Bir de bunların üzerine kupada, derbide Lazio'ya kaybetmek bardağı taşırdı. Yerine tercihedilen ismin Totti ile birliktekulübün bayrak adamı olanDaniele De Rossi olması, birbaşka Portekizlisportif direktörPinto'nun ayrılığındansonraşaşırtıcı değil. Kısaca ABD'li patronlar, Roma'yı tekrardan İtalyan laştırıyorlar.