Jose Mourınho ağlaya ağlaya gitti

Avrupa futbolunun son 20 yılına damgasını vuran isimlerden olan Jose Mourinho, Roma ile yol ayrımına gitti.başkent ekibinin başına geçen Portekizli teknik adam, geride kalan dönemdeBu sezon ligde 9. sıraya kadar gerileyen Roma'da oyuncuların kendi istediklerini yapmadığının altını çizen Mourinho, 3-1 kaybedilen Milan maçının ardından istifa sinyali vermişti. İtalyan ekibi, resmi sitesinden yaptığı duyuruda,ifadeleri ile duyuruyu yaptı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, kulübe vedasının ardından tesislerden aracı ile ayrılırkenMourinho'nun ikinci İtalya seferinde yine gözyaşları ile ayrılık oldu. 2008-2010 arasında Inter ile tarihi başarılara imza atan Portekizli, takımdan ayrılırken Materazzi ile sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlaması, futbol tarihinin ikonik anları arasına girmişti.Dünyanın en çok kazanan teknik adamları arasında olan Jose Mourinho, Roma'dan yılda 12.5 milyon Euro alıyordu. Portekizli çalıştırıcı, bir önceki takımı Tottenham'dan 18 milyon Euro kazanırkenBÜLENT TIMURLENK:taraftarı onu Avrupa Kupası kazandıran teknik adam olarak hatırlayacak ama ABD'li patronlar,Roma, 20 maçta 29 puanla son 21 yılın en kötü performansına imza attı. Hücumda sık sık sakatlanan Dybala olmadığında zorlanıyor, defans hattı da sürekli açık veriyordu. Bir de bunların üzerine kupada, derbide Lazio'ya kaybetmek bardağı taşırdı.Kısaca ABD'li patronlar, Roma'yı tekrardan İtalyan laştırıyorlar.