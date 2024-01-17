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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Jose Mourınho ağlaya ağlaya gitti

Jose Mourınho ağlaya ağlaya gitti

Ünlü Portekizli teknik adamın Roma kariyeri gözyaşları ile sona erdi

Avrupa futbolunun son 20 yılına damgasını vuran isimlerden olan Jose Mourinho, Roma ile yol ayrımına gitti. 1 Temmuz 2021'de başkent ekibinin başına geçen Portekizli teknik adam, geride kalan dönemde 138 maça çıkarken kulübe, tarihinin ilk Avrupa Kupası olan Konferans Ligi'ni kazandırıp geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi'nde final oynattı. Bu sezon ligde 9. sıraya kadar gerileyen Roma'da oyuncuların kendi istediklerini yapmadığının altını çizen Mourinho, 3-1 kaybedilen Milan maçının ardından istifa sinyali vermişti. İtalyan ekibi, resmi sitesinden yaptığı duyuruda, "Mourinho ve teknik ekibi, derhal geçerli olmak üzere kulüpten ayrılacak. Jose'ye gösterdiği tutku ve bağlılık için teşekkür ediyoruz. Ancak kulübün menfaatleri açısından acil bir değişim gerekli" ifadeleri ile duyuruyu yaptı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, kulübe vedasının ardından tesislerden aracı ile ayrılırken taraftarın desteği ile karşılaştı ve gözyaşlarına engel olamadı...



ÇİZME'DE HEP HÜZÜNLÜ!
Mourinho'nun ikinci İtalya seferinde yine gözyaşları ile ayrılık oldu. 2008-2010 arasında Inter ile tarihi başarılara imza atan Portekizli, takımdan ayrılırken Materazzi ile sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlaması, futbol tarihinin ikonik anları arasına girmişti.

120 MİLYON EURO'YU REDDETMİŞTİ
Dünyanın en çok kazanan teknik adamları arasında olan Jose Mourinho, Roma'dan yılda 12.5 milyon Euro alıyordu. Portekizli çalıştırıcı, bir önceki takımı Tottenham'dan 18 milyon Euro kazanırken sezon başında Suudi Arabistan'dan toplamda 120 milyon Euro'luk teklif almıştı.

BÜLENT TIMURLENK:
Roma taraftarı onu Avrupa Kupası kazandıran teknik adam olarak hatırlayacak ama ABD'li patronlar, ligin en fazla 3. maaş bütçesine sahip takımın neden 9. sırada olduğunu sorgulayıp Portekizli'nin işine son verdiler. Roma, 20 maçta 29 puanla son 21 yılın en kötü performansına imza attı. Hücumda sık sık sakatlanan Dybala olmadığında zorlanıyor, defans hattı da sürekli açık veriyordu. Bir de bunların üzerine kupada, derbide Lazio'ya kaybetmek bardağı taşırdı. Yerine tercih edilen ismin Totti ile birlikte kulübün bayrak adamı olan Daniele De Rossi olması, bir başka Portekizli sportif direktör Pinto'nun ayrılığından sonra şaşırtıcı değil. Kısaca ABD'li patronlar, Roma'yı tekrardan İtalyan laştırıyorlar.

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Jose Mourınho ağlaya ağlaya gitti
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