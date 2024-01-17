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Giriş Tarihi: 17.1.2024 13:36

Massimiliano Allegri'den Kenan Yıldız'a övgü

Massimiliano Allegri’den Kenan Yıldız’a övgü

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, milli futbolcu Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti. Allegri, Kenan Yıldız için, "Nadiren yanlış kararlar veriyor. Bu, doğuştan gelen bir yetenek" dedi.

İtalya Serie A'da 20. haftanın kapanışında Juventus, sahasında Sassuolo'yu konuk etti. İlk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanan Juventus, puanını 49 yapıp zirve takibini sürdürdü. Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başlarken 57. dakikada kenara geldi ve yerini Federico Chiesa'ya bıraktı.

ALLEGRI: DOĞUŞTAN GELEN BİR YETENEK
Karşılaşmanın ardından Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kenan Yıldız'ın performansını da değerlendiren Allegri, genç futbolcudan övgüyle bahsetti.

Allegri açıklamasında, "Yıldız bir oyuncu gibi topu kontrol edebilen çok az kişi var. Üstelik nadiren yanlış kararlar veriyor ve bu doğuştan gelen bir yetenek. Bunu ona öğretmemize gerek yoktu. Fark yaratabileceği için ondan daha fazlasını yapmasını istiyorum" dedi.

Bu sezon Juventus formasıyla 19 maçta süre alan Kenan Yıldız, 5 gol ve 1 asist kaydetti.

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Massimiliano Allegri'den Kenan Yıldız'a övgü
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