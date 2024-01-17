Nwakaeme, Trabzonspor’a çok yakın

Anthony Nwakeme, Süper Lig'e dönüş yolunda. Suudi Arabistan'da Al-Fahya forması giyen yıldız oyuncunun geri dönüşü adına transferde önemli aşama kaydedildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun bir süredir Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha'nın formasını giyen eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi yeniden renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor. Haziran'da kontratı bitecek olan Nijeryalı futbolcu da yeniden eski takımında forma giymeye sıcak bakıyor.

1+1 YILLIK ANLAŞMAYLA TRABZON'A

Gelen son haberlere göre taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük mesafe katedildi. Bu doğrultuda 34 yaşındaki kanat oyuncusunun, 1+1 yıllığına Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun durumunun, önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. (Fanatik)