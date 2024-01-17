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Giriş Tarihi: 17.1.2024 13:54

Rangers'tan Galatasaray'a Rıdvan Yılmaz yanıtı

Rangers’tan Galatasaray’a Rıdvan Yılmaz yanıtı

İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ın teknik direktörü Philippe Clement, uygun teklifin gelmesi halinde tüm oyuncuların transferini görüşebileceklerini söyledi. Clement, "Reddedemeyeceğimiz bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. Şu anda durum böyle değil. Rıdvan burada ve maça ilk 11'de başladı" dedi.

Rangers, hazırlık maçında Danimarka ekibi Kopenhag'la karşılaştı. 2-2'lik eşitlikle biten maçın ardından açıklamalarda bulunan Clement, transfere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Clement, uygun teklifin gelmesi halinde tüm oyuncuların transferini görüşebileceklerini söyledi.

Rıdvan Yılmaz'ın ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili soruya Clement, "Buna cevap veremem çünkü burada bulunan herkes Rangers'ın oyuncusu. Rangers'taki her oyuncu için reddedilemeyecek bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. Şu anda durum böyle değil. Rıdvan burada ve maça ilk 11'de başladı. Oyuncuların gerçekten burada olmak istediklerini göstermeleri gerekiyor" yanıtını verdi.

İskoçya Ligi'nde sezonun devre arasında Rangers, ikinci hazırlık maçında Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Rıdvan Yılmaz, maça ilk 11'de başladı. Rangers, ilk hazırlık maçında Hertha Berlin'e 1-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş'tan 2022'de Rangers'a Transfer olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon İskoç ekibinde 14 maçta süre aldı. Lig Kupası'nda 1 gol kaydeden milli futbolcu, 1 asist kaydetti.

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Rangers'tan Galatasaray'a Rıdvan Yılmaz yanıtı
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