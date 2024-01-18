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Giriş Tarihi: 18.1.2024 18:04

Recep Uçar: "Saçma sapan geçişten..."

Recep Uçar: Saçma sapan geçişten...

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Gençlerbirliği’ne mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Saçma sapan geçişten yediğimiz bir golle maçı kaybettik” dedi.

Üzerlerinde kara bulutlar olduğunu söyleyen Kayserispor Teknik Direktör Recep Uçar, "Hangi takımla oynarsak oynayalım kupada da her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Çoğunlukla altyapı içerikli kurulan kadromuz. Çok iyi başladık, öne geçtik. Bana göre penaltı olmayan bir pozisyonda penaltıdan yediğimiz golle 1-1 oldu. İkinci yarı pozisyonlar bulduğumuz atamadığımız sonrasında atamadığımız ve 93. dakikada saçma sapan bir geçişten yediğimiz bir golle kaybettik. Çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çocuklar emek verdiler ama olmadı. Üzerimizde kara bulutlar var maalesef. Ben de kendi adıma açıklayamıyorum. Cevabını kendim bulmakta zorlanıyorum. Üzgünüz. Üzüntümün en büyük kaynağı da gerçekten bu takıma çok gönül veren insanlar var. Bugün gencecik çocuklar destekliyordu bizi. Onları mutsuz ettik. Umarım bir an önce toparlanıp pazartesi günü bizim için hayati önemi olan İstanbulspor maçıyla ligde iyi bir konuma gelmek için mücadele ederiz. Rakibimiz Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Recep Uçar: "Saçma sapan geçişten..."
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