Son dakika haberi: Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda rakibi Ümraniyespor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray ile Ümraniyspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor'dan yayımlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Kerem Demirbay, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.
Ümraniyespor: Abdulsamed, Glumac, Cavare, Mustafa, Hasan, Siraçhan, Serkan, Diniyev, Emre Demir, Uğur Kaan, Ayman.
Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.
Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.
Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.