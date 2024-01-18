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Giriş Tarihi: 18.1.2024 20:00 Son Güncelleme: 18.1.2024 20:08

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda rakibi Ümraniyespor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda rakibi Ümraniyespor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Haberimizden canlı olarak izleyebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Galatasaray-Ümraniyespor maçı haberinin tüm detayları...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray ile Ümraniyspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor'dan yayımlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Kerem Demirbay, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Ümraniyespor: Abdulsamed, Glumac, Cavare, Mustafa, Hasan, Siraçhan, Serkan, Diniyev, Emre Demir, Uğur Kaan, Ayman.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.

Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.

Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda rakibi Ümraniyespor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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