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Giriş Tarihi: 18.1.2024 17:56

Türkiye Kupası'nda sürpriz! Gençlerbirliği, Kayserispor'u eleyerek turladı

Türkiye Kupası’nda sürpriz! Gençlerbirliği, Kayserispor’u eleyerek turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

23. dakikada Kayserispor öne geçti. Carole'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Baran Ali Gezek, topu kontrol ettikten sonra uygun pozisyondaki Talha Sarıarslan'a aktardı. Penaltı noktası civarında topla buluşan Talha Sarıarslan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Arda Temur'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Halit Yılmaz, Ahmet Malatyalı'yla mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ozan Ergün, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Aosman, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

90+4. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Konuk ekibin atağında ceza yayı çevresinde topla buluşan Muhammed Himmet Ertürk'ün ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aosman'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Gençlerbirliği, adını son 16 turuna yazdırdı.

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Türkiye Kupası'nda sürpriz! Gençlerbirliği, Kayserispor'u eleyerek turladı
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