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Giriş Tarihi: 19.1.2024 19:40

Beşiktaş'ın Pendikspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Salih Uçan'dan kötü haber

AA
Beşiktaş’ın Pendikspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Salih Uçan’dan kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Pendikspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncularından Salih Uçan, sağ uyluk iç adalesinde meydana gelen gerilme ve ödem nedeniyle kadroda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un Pendikspor maçı için belirlediği 23 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut.

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Beşiktaş'ın Pendikspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Salih Uçan'dan kötü haber
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