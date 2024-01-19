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Giriş Tarihi: 19.1.2024 16:56

Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Manisa FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, sonuçlandırma antrenmanıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
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