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Giriş Tarihi: 20.1.2024 21:28 Son Güncelleme: 20.1.2024 21:31

Adana Demirspor, Ankaragücü engelini geçemedi!

DHA
Adana Demirspor, Ankaragücü engelini geçemedi!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında teknik direktör Hikmet Karaman ile ilk maçına çıkan Adana Demirspor evinde Ankaragücü'ün konuk etti. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 21'inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

GOLLER: Dk. 52 Emre Akbaba (Adana Demirspor), Dk. 63 Moreira (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Ankaragücü'nde ceza sahası içerisindeki karambolde topla buluşan Bajic'in sert vuruşunda top kaleci Magomedaliev'den oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Morutan, istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

15'inci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Akintola'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Bahadır'dan kornere çıktı.

26'ncı dakikada Ankaragücü'nde kornerde topun başına geçen Moreira'nın ortasında Radakovic vurdu fakat kaleci Magomedaliev topu son anda kornere çeldi.

27'nci dakikada Adana Demirspor'da Gravillon pasını Akintola'ya gönderdi. Orta alanda rakibiyle ikili mücadele eden Akintola, topla buluşarak ceza sahası içerisindeki Emre'ye pasını gönderdi. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarı sonrası Akintola'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

34'üncü dakikada Adana Demirspor'da Gravillon, ceza sahası dışından sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

52'nci dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Akintola, orta alandan aldığı topu soldaki Yusuf Erdoğan'a verdi. Yusuf Erdoğan'ın soldan içeri vuruşunda top kaleci Bahadır'dan sekerek Emre'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

58'inci dakikada Ankaragücü'nde sol kanatta Chatzigiovanis'in yerden pasıyla topla buluşan Maceda'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

63'üncü dakikada Ankaragücü'nde serbest vuruşta topun başına geçen Moreira'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-1.

76'ncı dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Akintola, çalımlarla ceza sahası içerisindeki Emre'ye pasını gönderdi. Emre'nin vuruşunda kaleci Bahadır topu çeldi. Dönen topa Akintola dokundu fakat top auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Adana Demirspor, Ankaragücü engelini geçemedi!
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