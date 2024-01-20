Adana Demirspor, Ankaragücü engelini geçemedi!

15'inci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Akintola'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Bahadır'dan kornere çıktı.

26'ncı dakikada Ankaragücü'nde kornerde topun başına geçen Moreira'nın ortasında Radakovic vurdu fakat kaleci Magomedaliev topu son anda kornere çeldi.

27'nci dakikada Adana Demirspor'da Gravillon pasını Akintola'ya gönderdi. Orta alanda rakibiyle ikili mücadele eden Akintola, topla buluşarak ceza sahası içerisindeki Emre'ye pasını gönderdi. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarı sonrası Akintola'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

34'üncü dakikada Adana Demirspor'da Gravillon, ceza sahası dışından sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.