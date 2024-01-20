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Giriş Tarihi: 21.1.2024 01:29

Afrika Kupası'nda Moritanya, Angola'yı 3 golle geçti

DHA
Afrika Kupası’nda Moritanya, Angola’yı 3 golle geçti

Afrika Uluslar Kupası D Grubu 2’nci maçında Angola, Moritanya’yı 3-2 mağlup etti. Angola’ya galibiyeti getiren golleri 30 ve 50’nci dakikalarda Gelson Dala ile 53’üncü dakikada Gilberto attı.

Afrika Uluslar Kupası D Grubu 2'nci maçında Moritanya ile Angola karşı karşıya geldi. Bouake Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Angola, Moritanya'yı 3-2 yendi. Angola'ya galibiyeti getiren golleri 30 ve 50'nci dakikalarda Gelson Dala ile 53'üncü dakikada Gilberto attı.

Moritanya'nın golleri ise 43'üncü dakikada Amar ve 58'inci dakikada Koita'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Angola, puanını 4'e yükselerek liderliğe oturdu. Moritanya ise 0 puanda son sırada kaldı.

Öte yandan karşılaşmada 1'inci Lig ekibi Eyüpspor'da forma giyen Angolalı Fredy, karşılaşmaya 11 başladı ve 86'ncı dakikada yerini Joaquim Balanga'ya bıraktı.

Angola'da Erzurumspor FK forması giyen Estrela, 86'ncı dakikada Gelson Dala'nın yerine oyuna girerken; Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da oynayan Bruno Paz yedek soyundu. Alanyasporlu Loide Augusto ise Angola'nın maç kadrosunda yer almayan isimlerden oldu.

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Afrika Kupası'nda Moritanya, Angola'yı 3 golle geçti
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