BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal için Pikhalyonok sürprizi

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş için her gün yeni bir iddia gündeme gelmeye başladı. Ukrayna'dan Tribuna'da yer alan habere göre; Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Pikhalyonok'u istiyor.

26 yaşındaki futbolcu, Dnipro-1 formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Menajeri Kostyantyn Nesterenko, Beşiktaş'ın yanı sıra Olympiakos, Girona, Monza gibi Avrupa kulüplerinin de Pikhalyonok'a ilgi gösterdiğini belirtti. Ancak transferdeki en önemli detay kulübüyle 1.5 yıl daha anlaşması bulunan oyuncunun 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli... (Fotomaç)

