FENERBAHÇE HABERİ: Fred’e 3 talip birden

Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden olan Fred, sarı lacivertli formayla sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olurken transferin de gözde ismi olmaya devam ediyor. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin değişmez isimlerinden olan oyuncu için 3 takımın talip olduğunu yazdı.

Brezilya ekiplerinden Internacional, Palmeiras, ve Vasco da Gama'nın 30 yaşındaki yıldızı istediği ve takımların Fred'in yanı sıra Fenerbahçe ile de anlaşması gerektiği vurgulandı. Fred'in 20 milyon Euro'ya yakın piyasa değerinin transferi zorlaştıracağı aktarılırken en uygun seçeneğin kiralama olduğu belirtildi. Fred'in Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansı ve resmi teklifin yapılmamasının transferi karmaşık hale getirdiği kaydedilirken gerçekleşmesinin de zor olduğu kaydedildi.

FRED'İN OLDUĞU MAÇLARDA KAYIP YOK

Sezon başında Manchester United'dan 9.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester'dan kadrosuna katan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın oynadığı tüm maçları kazandı. Fenerbahçe, Brezilyalı orta sahanın forma giydiği 14'ü Süper Lig olmak üzere 20 maçın tamamında sahadan 3 puanla ayrıldı. 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda toplamda 6 asist katkısı yaptı.