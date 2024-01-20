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Giriş Tarihi: 20.1.2024 09:21

Hakan Çalhanoğlu attı, Inter İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı

DHA
Hakan Çalhanoğlu attı, Inter İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı

Inter, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanan İtalya Süper Kupası yarı finalinde Lazio’yu 3-0 yenerek finalde Napoli’nin rakibi oldu. Inter’de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 50. dakikada kullandığı penaltıda takımını 2-0 öne geçiren golün altına imzasını attı.

Riyad'da bulunan Al-Awal Park'ta oynanan İtalya Süper Kupası yarı final maçında Inter ile Lazio karşı karşıya geldi. Maç boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Inter, karşılaşmayı 17'nci dakikada Marcus Thuram, 50'nci dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 87'nci dakikada Davide Frattesi'nin golleriyle 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Milli orta saha Hakan Çalhanoğlu, bu sezonki gol sayısını da 11'e yükseltti. Hakan, mücadelede 81 dakika oyunda kalırken oyundan çıkarken yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı. Inter, yarı finalin diğer ayağında Fiorentina'yı 3-0 ile geçen Napoli ile kupayı kazanmak için finalde mücadele edecek. Final maçı 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

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Hakan Çalhanoğlu attı, Inter İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı
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