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Giriş Tarihi: 20.1.2024 14:57

Ivan Perisic imzayı attı! Yalnızca 1 Euro kazanacak

Ivan Perisic imzayı attı! Yalnızca 1 Euro kazanacak

Hajduk Split altyapısında yetişen Ivan Perisic, 17.5 yıl sonra yuvaya geri döndü. Hajduk Split, Tottenham'dan Ivan Perisic'i yarım sezonluğuna kiraladığını resmen açıkladı.

Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcu, haziran ayı sonrası da yoluna Hajduk Split'te devam edecek. Futbola 2004 yılında Hajduk altyapısında başlayan Ivan Perisic, 2006 yılında ayrıldığı takımına yaklaşık 17.5 yıl sonra dönmüş oldu.

1 EURO'YA İMZAYI ATTI
Öte yandan Hajduk Split'in Ivan Perisic'e vereceği maaş gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda sözleşme imzaladığı Nikola Kalinic'e 1 Euro maaş verecek olan Hajduk, Ivan Perisic'e de aynı tarifeyi uygulayacak. Ivan Perisic'in adı uzun süre Türk kulüpleriyle de anılmıştı.

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Ivan Perisic imzayı attı! Yalnızca 1 Euro kazanacak
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