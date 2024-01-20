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Giriş Tarihi: 21.1.2024 01:01 Son Güncelleme: 21.1.2024 01:07

Brentford'da Ivan Toney 8 ay sonra ilk maçına çıktı ve golünü attı!

Brentford’da Ivan Toney 8 ay sonra ilk maçına çıktı ve golünü attı!

İngiltere Premier Lig'de 21. hafta maçında Brentford evinde Nottingham Forest'ı konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı Brentford 3-2'lik skorla kazandı. Brentford'un yıldız golcüsü Ivan Toney, 8 ay sonra sahalara döndü ve frikikten harika bir gol attı.

İngiltere Premier Lig'de 21. hafta maçında Brentford ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı 3-2'lik skorla Brentford kazandı ve 5 maçlık mağlubiyet serisi sonrası galibiyetle tanıştı.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ivan Toney, 58. dakikada Ben Mee ve 68. dakikada Neil Maupay atarken, Nottingham Forest'ın gollerini ise 3. dakikada Danilo ve 65. dakikada Chris Wood attı.

IVAN TONEY 8 AY SONRA SAHALARA GOLLE DÖNDÜ

Brentford'ın yıldız golcüsü Ivan Toney geçtiğimiz sezonun Mayıs ayında oynanan Leeds United karşılaşmasının ardından tam 8 ay sonra sahalara döndü. İngiliz golcü, 8 ay aradan sonra sahalara attığı frikik golüyle dönmüş oldu.

Brentford bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltirken, Nottingham Forest 20 puanda kaldı.

Premier Lig'de Brentford bir sonraki maçında deplasmanda Tottenham'a konuk olurken, Nottingham Forest ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

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Brentford'da Ivan Toney 8 ay sonra ilk maçına çıktı ve golünü attı!
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