İngiltere Premier Lig'de 21. hafta maçında Brentford ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı 3-2'lik skorla Brentford kazandı ve 5 maçlık mağlubiyet serisi sonrası galibiyetle tanıştı.
Brentford'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ivan Toney, 58. dakikada Ben Mee ve 68. dakikada Neil Maupay atarken, Nottingham Forest'ın gollerini ise 3. dakikada Danilo ve 65. dakikada Chris Wood attı.
Brentford bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltirken, Nottingham Forest 20 puanda kaldı.
Premier Lig'de Brentford bir sonraki maçında deplasmanda Tottenham'a konuk olurken, Nottingham Forest ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.