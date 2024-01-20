Milan kalecisi Mike Maignan’a Udinese tribünlerinden ırkçı saldırı

Maignan soyunma odasına giderken, Milanlı oyuncular da içeri girdi. Karşılaşmaya bir süre ara verilirken, dakikalar 38'i gösterdiğinde Maignan ile Milanlı oyuncular sahaya geri döndü ve karşılaşma 39'uncu dakikada kaldığı yerden devam etti.