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Giriş Tarihi: 20.1.2024 09:36

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Demirbay artık banko

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Demirbay artık banko

Galatasaray'da Kerem Demirbay sonunda uyum sürecini aştı, formayı kaptı. Torreira’nın yanında 5 farklı isim deneyen Okan Buruk, son 6 maçta 6 gole etki eden Kerem Demirbay’ı seçti. Dayı lakaplı 30 yaşındaki orta saha artık 8 numaranın yeni adresi...

Bu sezon Torreira'nın yanında Oliveira, Berkan, Kaan Ayhan ve Ndombele'yi deneyen Galatasaray aradığı 8 numarayı sonunda buldu: Kerem Demirbay... Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 16 maçta skor katkısı yapamayan Kerem, son 6 karşılaşmada ise 6 gole direkt katkı sağladı. Bu süreçte 1 gol atan, 1 gol hazırlayan ve 4 asist yapan 30 yaşındaki oyuncu, orta sahadaki sorunu çözdü.

TAKIMIN 'DAYISI'
Kerem Demirbay'ı artık takımın bankosu olarak gören teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçı planlamasını Torreira-Kerem ikilisine göre yapmaya başladı. 'Dayı' lakabı ile Florya'da çağrılan yıldız oyuncu, kısa sürede kendisini sevdirdi.

İngilizce ve Almanca bildiği için yabancılarla kolay iletişim sağlayan Kerem Demirbay, takımdaki genç yerli oyunculara ağabeylik yapıyor, boş zamanlarında onları yemeğe çıkarıyor. Teknik direktör Okan Buruk, deneyimli futbolcunun saha içinde olduğu kadar saha dışındaki rolünden de memnun...

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Demirbay artık banko
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