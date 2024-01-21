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Giriş Tarihi: 21.1.2024 22:47

Barcelona, Real Betis deplasmanından 3 puanla döndü

AA
Barcelona, Real Betis deplasmanından 3 puanla döndü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona deplasmanda Real Betis'i 4-2 mağlup etti.

Barcelona'nın Ferran Torres'in ilk ve ikinci yarıda attığı birer golle (Dk. 21 ve Dk. 48) 2-0'lık üstünlük yakalasa da bunu koruyamadı.

Real Madrid'den bu sezon Real Betis'e gelen "İsco" lakaplı Francisco Roman Alarcon Suarez, 56. ve 59. dakikalarda attığı gollerle takımına beraberliği getirdi.

Katalan takımı maçı son anlarında Joao Felix (Dk. 90) ve hat-trick yapan Ferran Torres'in (Dk. 90+2) golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Ligde art arda üçüncü galibiyetini alan Barcelona, 44 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son haftalarda düşüşte olan Real Betis ise 31 puanla 9.'luğa geriledi.

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Barcelona, Real Betis deplasmanından 3 puanla döndü
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