BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da gündem yeniden Lascelles

Beşiktaş, yaz döneminde de gündemine gelen Jamaal Lascelles için girişimlere başladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki stoper için Newcastle United'la pazarlıklara oturan Siyah-Beyazlılar, cüzi bir rakama oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Takımdaki sakatlıkların da etkisiyle 22 maçta görev alan Lascelles'i sezon sonuna kadar kadrosunda tutmaya niyetli olan Newcastle, henüz Beşiktaş'a olumlu yanıt vermedi. İngiliz futbolcunun, 10 yıldır formasını giydiği takımdan ayrılmaya ve uzun vadeli kontrat imzalayacağı bir kulübe sıcak baktığı öğrenildi.