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Giriş Tarihi: 21.1.2024 09:29 Son Güncelleme: 21.1.2024 09:46

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da gündem yeniden Lascelles

SPOR SERVİSİ
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da gündem yeniden Lascelles

Beşiktaş, yaz döneminde de gündemine gelen Newcastle United'dan Jamaal Lascelles için girişimlere başladı. İngiliz futbolcunun, 10 yıldır formasını giydiği takımdan ayrılmaya ve uzun vadeli kontrat imzalayacağı bir kulübe sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş, yaz döneminde de gündemine gelen Jamaal Lascelles için girişimlere başladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki stoper için Newcastle United'la pazarlıklara oturan Siyah-Beyazlılar, cüzi bir rakama oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Takımdaki sakatlıkların da etkisiyle 22 maçta görev alan Lascelles'i sezon sonuna kadar kadrosunda tutmaya niyetli olan Newcastle, henüz Beşiktaş'a olumlu yanıt vermedi. İngiliz futbolcunun, 10 yıldır formasını giydiği takımdan ayrılmaya ve uzun vadeli kontrat imzalayacağı bir kulübe sıcak baktığı öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da gündem yeniden Lascelles
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