Brezilya’dan flaş iddia: Suarez’in yerine Batshuayi

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor. Batshuayi, Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıklasa da Belçikalı golcünün sarı-lacivertli macerası kısa süre içinde bitecek gibi duruyor. 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu Belçika ve İngiltere'den isteyen kulüpler vardı. Onlara bir yenisi de Brezilya'dan eklendi: Gremio

SUAREZ'İN YERİNE BATSHUAYI

Brezilya basınından bolavip'in haberine göre; Gremio, 1 Ocak'ta takımdan ayrılan Luis Suarez'in yerini Michy Batshuayi ile doldurmayı planlıyor. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Gremio yönetimi, Belçika Milli Takım oyuncusu hakkında bilgi almak için harekete geçti. 7.5 milyon euroluk Batshauyi, Gremio'dan Inter Miami'deki takım arkadaşı Lionel Messi'nin yanına giden Luis Suarez'in yerine düşünülüyor. Belçikalı forvet, Chelsea, Valencia, Borussia Dortmund ve Marsilya'da forma giydi."