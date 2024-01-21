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Giriş Tarihi: 21.1.2024 17:10

Galatasaray Kulübü, eski başkanı Selahattin Beyazıt'ı kabri başında andı

AA
Galatasaray Kulübü, eski başkanı Selahattin Beyazıt’ı kabri başında andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ı vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında andı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan paylaşımda, "Kulübümüzde iki dönem başkanlık yapmış olan Selahattin Beyazıt aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde kabri başında anıldı. 91 yaşında hayata veda eden eski başkanımızın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Tevfik Morova, Selahattin Beyazıt'ın eşi Ayşe Beyazıt ve oğlu Murat Beyazıt ile sevenleri katıldı. Okunan duaların ardından anma töreni sona erdi" ifadeleri yer aldı.

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Galatasaray Kulübü, eski başkanı Selahattin Beyazıt'ı kabri başında andı
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