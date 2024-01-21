Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Infantino'dan ırkçılığa karşı "hükmen mağlubiyet" çağrısı:
Giriş Tarihi: 21.1.2024 14:18 Son Güncelleme: 21.1.2024 14:22

Infantino'dan ırkçılığa karşı "hükmen mağlubiyet" çağrısı:

AA
Infantino’dan ırkçılığa karşı hükmen mağlubiyet çağrısı:

FIFA Başkanı Gianni Infantino, taraftarları ırkçılık yaparak maçın tamamlanamamasına neden olan takıma "hükmen mağlubiyet cezası" verilmesi çağrısında bulundu.

İngiltere ve İtalya'da dün futbolculara yönelik ırkçı söylemler nedeniyle FIFA'nın sosyal medya hesabından açıklama yapan Infantino, stadyumlarda ırkçılığa karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Irkçılık yapanlara dünya çapında stadyum yasağı ve cezai yaptırım uygulamasının zorunluluk olduğunu kaydeden Infantino, "Üç aşamalı sürecin yanı sıra (maç durdurulması, maçın yeniden durdurulması, maçın yarıda kalması) taraftarları ırkçılık yaparak maçın yarıda kalmasına neden olan takıma otomatik olarak hükmen mağlubiyet cezası verilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Irkçılığa karşı daha sert önlemlerin alınmasını isteyen Infantino, "Cumartesi günü Udine ve Sheffield'de meydana gelen olaylar, tamamen iğrenç ve kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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Infantino'dan ırkçılığa karşı "hükmen mağlubiyet" çağrısı:
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