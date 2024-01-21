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Giriş Tarihi: 21.1.2024 20:02

Konyaspor ile Antalyaspor puanları bölüştü

Konyaspor ile Antalyaspor puanları bölüştü

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Konyaspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 beraber kaldı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada Oğulcan'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Soner'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

42'nci dakikada ceza sahası yayında Erdoğan'ın şutunda top üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada Konyaspor, N'Zonzi'nin golüyle öne geçti. Konyaspor'un sol kanattan köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolde kalice Leite, yumrukla topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topa N'Zonzi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

60'ncı dakikada ceza sahasındaki Bytyqi'nin şutunda top kaleci Deniz'de kaldı.

64'üncü dakikada ceza sahasında dönen topu önünde bulan Ahmet Oğuz'un şutu yandan auta çıktı.

68'inci dakikada Antalyaspor, beraberliği yakaladı. Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Konyaspor ile Antalyaspor puanları bölüştü
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