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Giriş Tarihi: 21.1.2024 15:28 Son Güncelleme: 21.1.2024 15:39

Sivasspor kaçtı, Gaziantep FK yakaladı

Sivasspor kaçtı, Gaziantep FK yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Sivas'ın gollerini penaltıdan Rey Manaj kaydederken, Gaziantep'in sayılarını ise Draguş ve Djilobodji kaydetti. Gaziantep'de 81'de Maxim kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Sivas'ın gollerini penaltıdan Rey Manaj kaydederken, Gaziantep'in sayılarını ise Draguş ve Djilobodji kaydetti.

Gaziantep'de 81'de Maxim kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Sivasspor puanını 26, Gaziantep FK ise 22 yaptı.

EMS YAPI SİVASSPOR 2 - 2 GAZİANTEP FK

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Kadir Sağlam, Kamil Çetin, Ogün Kamacı

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 89 Emre Gökay), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Kvet (Dk. 67 Kerem Atakan Kesgin), Ziya Erdal (Dk. 15 Abdulkadir Parmak) (Dk. 89 Eren Kaya), Emrah Başsan (Dk. 67 Murat Paluli), Barrow, Manaj
Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Jevtovic (Dk. 46 Acosta) (Dk. 86 Furkan Soyalp), Ogün Özçiçek, Maxim, Draguş (Dk. 90+1 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 8 ve 15 Manaj (Penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 29 Draguş, Dk. 41 Djilobodji (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 6 M'Bakata, Dk. 44 Jevtovic, Dk. 48 Draguş, (Gaziantep FK), Dk. 18 Kvet, Dk. 37 Manaj, Dk. 64 Burak Kapacak (EMS Yapı Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Maxim (Gaziantep FK)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
6. dakikada Barorow'un sol kanattan ortasında M'Bakata, Emrah Başsan'ı caza sahası içinde düşürünce Sivasspor penaltı kazandı. 8. dakikada Manaj, kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 1-0
12. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında Ogün Özçiçek, Emrah Başsan'ı ceza sahası içinde düşürdü. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, VAR'ın uyarısı sonucu penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada penaltıyı kullanan Manaj, topu 2. defa ağlara gönderdi: 2-0
25. dakikada Kvet'in sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Barrow, topa sert vurdu. Top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.
29. dakikada Appindangoye'nin ceza sahası önünde topu, Maxim'e kapatırdı. Maxim topu boş pozisyondaki Draguş'a verdi. Draguş topu boş ağlara gönderdi: 2-1
41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşa Djilobodji'nin sert şutu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti: 2-2

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Maxim, topa sert vurdu. Kaleye giden topu Camara, kafa vuruşuyla çıkardı.
84. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in sert vuruşunu, kaleci Nita iki hamlede güçlükle kontrol etti.
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Manaj'ın sert vuruşu defansa çarparak kornere gitti.

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Sivasspor kaçtı, Gaziantep FK yakaladı
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