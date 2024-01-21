Sivasspor kaçtı, Gaziantep FK yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Sivas'ın gollerini penaltıdan Rey Manaj kaydederken, Gaziantep'in sayılarını ise Draguş ve Djilobodji kaydetti.

Gaziantep'de 81'de Maxim kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Sivasspor puanını 26, Gaziantep FK ise 22 yaptı.