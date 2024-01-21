Son dakika haberi: Anastasios Bakasetas ayrılığı resmen açıkladı! O sözlerle taraftara veda etti...

"TRABZONSPOR FORMASIYLA SON MAÇIMDI"

Bakasetas bu sözlerle takıma veda etti; "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm." sözleriyle konuşmasını noktaladı.