Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Anastasios Bakasetas ayrılığı resmen açıkladı! O sözlerle taraftara veda etti...
Giriş Tarihi: 21.1.2024 21:30 Son Güncelleme: 21.1.2024 21:32

Son dakika haberi: Anastasios Bakasetas ayrılığı resmen açıkladı! O sözlerle taraftara veda etti...

Son dakika haberi: Anastasios Bakasetas ayrılığı resmen açıkladı! O sözlerle taraftara veda etti...

Son dakika haberi: Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Galatasaray'a 5-1 mağlup oldukları maç sonrası takımdan ayrıldığını açıkladı. İşte tüm detaylar...

Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas, Galatasaray'a yenildikleri derbi maç sonrası ayrılığı açıkladı.

Karşılaşma hakkında açıklamalarda bulunan Bakasetas, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Taraftarlardan özür dilemek durumundayız. Taraftarlarımız böyle bir oyun ve skor hak etmiyor. İkinci yarı topları daha çabuk kaybettik. Rakibin kalitesi var ve yaptığımız hataları cezalandırdılar." ifadelerini kullandı

"TRABZONSPOR FORMASIYLA SON MAÇIMDI"

Bakasetas bu sözlerle takıma veda etti; "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Son dakika haberi: Anastasios Bakasetas ayrılığı resmen açıkladı! O sözlerle taraftara veda etti...
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