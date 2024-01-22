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Giriş Tarihi: 22.1.2024 11:12

BEŞİKTAŞ HABERİ: Quaresma geri dönecek mi? Bu sözlerle açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERİ: Quaresma geri dönecek mi? Bu sözlerle açıkladı

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. 40 yaşındaki yıldız isim, Beşiktaş'a geri dönebileceğini ifade etti.

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, sahalara geri dönüp futbolu aktif olarak bırakmak istediğini açıkladı. Son maçına 15 Mayıs 2022'de Vitoria Guimaraes formasıyla çıkan Ricardo Quaresma, futbola henüz nokta koymadığını ve Beşiktaş ile futbola veda etmek istediğini açıkladı.

"BEŞİKTAŞ BİR OLASILIK"
Record'a konuşan 40 yaşındaki Portekizli, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım..." ifadelerini kullandı.

38 GOL - 77 ASİST
2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Quaresma, siyah beyazlı formayla 227 maça çıktı ve 38 gol atıp 77 asist yaptı.

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Quaresma geri dönecek mi? Bu sözlerle açıkladı
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