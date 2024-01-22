Ricardo Quaresma'dan geri dönüş sinyali! "Kariyerim henüz bitmedi..."

Portekiz basınından Record'a konuşan 40 yaşındaki Quaresma, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi." dedi.

Fernando Santos'un eski öğrencisi olan Portekizli futbolcu, "Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım..." diye konuştu.

2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Quaresma, siyah-beyazlı formayla 227 maça çıktı ve 38 gol atıp 77 asist yapma başarısı gösterdi.