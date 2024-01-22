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Giriş Tarihi: 22.1.2024 17:55

Ricardo Quaresma'dan geri dönüş sinyali! "Kariyerim henüz bitmedi..."

Ricardo Quaresma’dan geri dönüş sinyali! Kariyerim henüz bitmedi...

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un göreve gelmesinin ardından ismi yeniden siyah-beyazlı ekiple anılan Ricardo Quaresma, kariyerinin henüz bitmediğini açıklayarak geri dönüş sinyali verdi.

Portekiz basınından Record'a konuşan 40 yaşındaki Quaresma, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi." dedi.

Fernando Santos'un eski öğrencisi olan Portekizli futbolcu, "Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım..." diye konuştu.

2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Quaresma, siyah-beyazlı formayla 227 maça çıktı ve 38 gol atıp 77 asist yapma başarısı gösterdi.

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Ricardo Quaresma'dan geri dönüş sinyali! "Kariyerim henüz bitmedi..."
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