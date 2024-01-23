Batista Mendy hayalindeki takımları açıkladı!

Her oyuncunun kendine has özelliklerinin bulunduğunu anlatan Mendy, "Benim de öyle. Ama bunları iyi kullanmak önemli. Ben çok savaşan, sahada her şeyini takımı ve arkadaşları için veren biriyim. Özellikle top kazanma ve geçişlerdeki yeteneğim ile takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Mendy, kendinde daha önce eksik gördüğü şeyin zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşamak olduğunu kaydederek, "Bu önemli bir eksiklikti benim için. Ama bu sorunu çözmek için çok çalıştım. Eskiden konsantrasyonum gerçekten de kötüydü ancak artık oldukça ilerleme kaydettim. Bir de kafa vuruşlarını buna ekleyebilirim, özellikle kornerlerde kafa vuruşlarımı daha geliştirmem gerekiyor. Bu yönde de çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.