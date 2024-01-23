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Giriş Tarihi: 23.1.2024 10:49

BEŞİKTAŞ HABERİ: Santiago Mourino yolda

BEŞİKTAŞ HABERİ: Santiago Mourino yolda

Kış transfer döneminde takviyeleri ardı ardına açıklamak isteyen Beşiktaş gözünü Atletico Madrid'in genç stoperi Santiago Mourino'ya çevirdi.

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ın listesine yeni bir isim daha eklendi. Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'in İspanya II. Ligi takımlarından Zaragoza'ya kiraladığı Santiago Mourino için teklif yaptı. 1.86 boyundaki Uruguaylı stoper sezon başında 2.7 milyon euro'ya transfer edilirken, sonrasında ise Zaragoza'ya kiralandı.

13 MAÇA ÇIKTI
Mourino'nun Beşiktaş'a transferi Diego Simeone'nin vereceği karara bağlı. El Periodico gazetesinde yer alan habere göre, Azpilicueta'nın sakatlanmasından sonra Simeone; Çağlar Söyüncü ya da Savic'in takımdan ayrılmasına engel olmak yerine Mourino'yu çağırarak sürpriz bir hamle yapabileceği iddia edildi. Bu sezon Zaragoza formasıyla 13 resmi maça çıkan Santiago Mourino bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı. (Fotomaç)

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Santiago Mourino yolda
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