Emmanuel Dennis, Watford’a gidiyor

RAMS Başakşehir'in sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak istenilen performansı veremeyen ve süre bulmakta zorlanan Emmanuel Dennis eski takımına transfer olmaya hazırlanıyor.

YÜZDE 70 İNDİRİME GİTTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Başakşehir, Nottingham Forest'tan kiralık olarak gelen Emmanuel Dennis'in sözleşmesini feshetti. Haberin detaylarında 26 yaşındaki Nijeryalı sol kanat eski kulübü Watford'a transfer olmak üzere olduğu söylendi.

Ayrıca Dennis'in, Watford'a transfer olmak için maaşında yüzde 70 kesinti yapacağı da haberin detaylarında yer aldı. RAMS Başakşehir formasıyla bu sezon 8 resmi maçta süre alan Emmanuel Dennis bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.